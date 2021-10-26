Больницы Рязанской области получили 15 новых машин скорой помощи

15 реанимобилей передали 13 медучрждениям Рязанской области. Фото: ryazangov.ru

Медицинские учреждения Рязанской области получили 15 новых машин скорой помощи. Все реанимобили оснащены системой ГЛОНАСС, девять из них обладают повышенной проходимостью. Это важно для сельской местности, отмечает региональное министерство здравоохранения.

«Автомобили скорой помощи переданы в межмуниципальные медцентры и больницы Касимовского, Клепиковского, Новомичуринского, Ряжского, Милославского, Сасовского, Скопинского, Шиловского и других районов», - сообщает министерство.

Церемония вручения ключей представителям медучреждений с участием губернатора Николая Любимова состоялась 25 октября. Как отметил глава региона, спецтехника поступает в Рязанскую область «в качестве поддержки из федерального центра». По его словам, за 4 года поступило 130 машин.