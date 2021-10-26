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Общество26 октября 2021 12:56

Очередь на квартиры у рязанских детей-сирот составляет около 500 человек

При этом власти могут ежегодно обеспечить не более двухсот желающих
Антон ВОХЕЧ
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25 октября состоялось очередное заседание по социальной политике Рязанской областной Думы. На нем рассмотрели вопрос обеспечения квартирами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Парламентарии заслушали регионального министра образования Ольгу Щетинкину. Она сообщила о том, что очередь в настоящий момент составляет около пятисот человек при возможности властей обеспечить квартирами не более двухсот в год.

И это при том, что девять лет назад очереди фактически не было. Однако, цитируем источник, «после внесения изменений в федеральное законодательства ситуация ухудшилась». Второй причиной назван рост цен на жилье вторичного рынка.

Для решения этой непростой проблемы была создана рабочая группа депутатов изо всех фракций, представленных в Рязанской областной Думе.

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