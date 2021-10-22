Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 октября 2021 9:16

У двух переполненных школ Рязани могут появиться пристройки

Если выделят деньги, предпроектные изыскания пройдут на улицах Чкалова и Интернациональной
Антон КОНОВАЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Рязани задумались над возведением пристроек к существующим школам, чтобы увеличить в них количество мест. Вопрос обсуждался на заседании комитета по социальным вопросам гордумы 21 октября.

Реализовать проект по аналогии с пристройками к детским садам позволяют площади школ №№ 31, 17, 58 и 62. Самыми переполненными из них являются №17 на улице Чкалова и №58 на улице Интернациональной. Пристройки к ним по прикидкам управления образования администрации Рязани позволят увеличить количество мест на 150 и 200 соответственно.

«Однако окончательное решение о возможности строительства можно будет принять только по результатам предпроектных работ», - отмечает по итогам заседания пресс-служба гордумы.

Для проведения таких работ начальник управления капитального строительства Елена Буданов назвала сумму от 100 до 500 тысяч рублей. Вопрос финансирования обсудят на комитете по бюджету и налоговой политике.