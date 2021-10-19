Автопарк УРТ пополнился 85 автобусами из Москвы

Московские ЛиАЗы теперь будут двигаться по Рязани. Фото: сайт администрации Рязани.

Автопарк МУП «УРТ» пополнился 85 автобусами из Москвы. Начальник транспортного управления горадминистрации Рязани Вениамин Синяков пообещал, что первые 15 автобусов планируется запустить до 1 ноября. Часть из них выйдет на 16 маршрут, остальные – на новый «Поселок Мехзавода – Телезавод».

Синяков провел своеобразную экскурсию для сити-менеджера Елены Сорокиной, в ходе которой рассказал о ситуации в УРТ. По его словам, учебный центр предприятия набирает новые группы по подготовке водителей троллейбусов, продолжается набор кондукторов.

Сорокина, отметив, что внесены изменения в положение об оплате труда с учетом ключевых показателей эффективности (KPI) для сотрудников, заявила о выросшей зарпалте сотрудников УРТ.

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