Рязанские хоккейные болельщики запускают акцию «День добрых дел»

Хоккеисты и болельщики уже дарили детям радость. Фото: Дмитрий ФЕДОРОВ.
Болельщики и игроки ХК «Рязань» и МХК «Рязань-ВДВ» во второй раз запускают благотворительную акцию «День добрых дел» и приглашают присоединиться к ней всех неравнодушных людей. В 2019 году уже удалось передать в Дом ребенка купленные на собранные средства подарки и необходимые вещи.
У нас есть возможность сделать добро для маленьких детей из рязанского Дома ребенка на Высоковольтной улице. Воспитанники - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. С раннего возраста у них нарушение психики, дефекты физического развития, поражение центральной нервной системы.
Все подробности проведения акции можно узнать, перейдя по ссылке.
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