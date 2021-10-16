Делать из перинатального центра в Рязани ковид-госпиталь пока не решили

Пока в перинатальном центре проходит санитарная обработка, которую планируют завершить 31 октября.

Решение о превращении перинатального центра в ковидный госпиталь для беременных женщин пока не принято. Об этом сообщил министр здравоохранения Андрей Прилуцкий в эфире ГТРК «Ока».

«Такой вопрос действительно стоит, и он не снят, и, если будет решение штаба, и ситуация будет ухудшаться, то такой вопрос может встать. На сегодня такого вопроса нет», - сказал Прилуцкий.

Пока же в перинатальном центре проходит санитарная обработка, которую планируют завершить 31 октября. Пациентов в медучреждении нет.

В сюжете также говорится, что под стационарное лечение пациентов с COVID-19 в Рязанской области отдали 20% всего коечного фонда, а это 2000 коек. Еще 60 с 18-19 октября выделят в противотуберкулезном диспансере – приспособят изолированный хирургический корпус.

Заболеваемость продолжает расти и третий день подряд достигает максимальных значений. В связи с этим минздрав анонсировал скорое поступление в регион 150 кислородных концентраторов.