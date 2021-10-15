Клумбы в Рязани украшают отходами IV класса опасности - власти бездействуют

Выражение о том, что красота требует жертв, в данном случае более чем уместно. Фото: ProGorod.

Житель Забайкальской улицы Рязани небезосновательно опасается за «шинный» дизайн при благоустройстве улиц родного города. Используют старую резину для обустройства клумб и в Дягилеве, где живет респондент издания ProGorod.

- Шины из-за токсичного химического состава являются отходами 4-го класса опасности. При их нагревании вредные вещества выделяются в воздух и почву, проникают в грунтовые воды, отравляя окружающую среду. По этой причине шины должны быть утилизированы в обязательном порядке, - говорит рязанец и приводит в подтверждение своих слов законодательные акты.

Ответ же городского Управления благоустройства на обращение жителя Рязани звучит бюрократически-привычно: «МБУ «Дирекция благоустройства города» лицензии не имеет и данный вид деятельности уставом учреждения не предусмотрен».

Кто будет утилизировать отходы 4-го класса опасности, рязанские чиновники не ведают.

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