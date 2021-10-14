В Рязанской области 15 октября похолодает и продолжатся дожди

Опубликован прогноз для Рязанской области на 15 октября 2021 года. Надо сказать, не самый благоприятный. Согласно ему, дожди в регионе продолжатся. Кроме того, на улице похолодает и усилится ветер.

В пятницу, как и в четверг, будет пасмурно. Основной объем осадков выпадет ночью или рано утром. В светлое время суток дождь небольшой и лишь местами.

Температуру воздуха прогнозируют в пределах +1...+6 градусов ночью и +6…+11 градусов днем. Это на пару градусов ниже, чем в четверг.

Юго-восточный ветер при порывах будет достигать 12-17 м/с.