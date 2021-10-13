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Общество13 октября 2021 11:54

В Рязани ветеран Великой Отечественной войны узнал о своей смерти из газеты

Опубликованный некролог оказался ошибкой, за которую теперь извиняется Совет ветеранов
Антон КОНОВАЛОВ
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Совет ветеранов ошибочно опубликовал некролог, посвященный памяти ветерана Ивана Разоренова.

Совет ветеранов ошибочно опубликовал некролог, посвященный памяти ветерана Ивана Разоренова.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Рязани Совет ветеранов опубликовал некролог о смерти участника Великой Отечественной войны, который на самом деле не умер. Речь идет об Иване Федоровиче Разоренове.

Соболезнования родным и близким Ивана Федоровича Совет ветеранов выражал через газету «Рязанские ведомости» 8 октября. Теперь в этой же газете появилось другое сообщение – уже с искренними извинениями за опубликованный некролог.

«Желаем Ивану Федоровичу крепкого здоровья и долгих лет жизни», - говорится в этом сообщении.

По данным Совета ветеранов, Иван Разоренов награжден орденом Отечественной войны и медалью «За победу над Германией».