Группа ДДТ из-за ограничений проведет в Рязани не один концерт, а три

Юрий Шевчук с группой "ДДТ" выступит в Рязани трижды 15 и 16 октября. Фото: Александр ГЛУЗ

Группа ДДТ Юрия Шевчука объявила о решении провести в Рязани три концерта вместо одного. Представитель коллектива объяснил это стремлением «учесть все ограничения, которые установлены в Рязанской области». Имеются ввиду ограничения по наполняемости зрительных залов из-за COVID-19.

«Всем зрителям на входе будут предоставлены маски и обеспечена социальная дистанция», - сообщают организаторы.

Концерты состоятся во дворце спорта «Олимпийский» 15 октября в 20:00, 16 октября в 15:30 и в 20:00. Людям, купившим билеты на танцпол, предоставят сидячее место в партере или в одном из центральных секторов.

Разделить зрителей, у которых электронные билеты, планируют, прислав им приглашение на определенную дату и время. Тех же, кто приобрел билеты в кассах города, просят прийти на завершающий концерт (16 октября в 20:00).

Концерты в Воронеже, Курске и Белгороде группа вынуждена была перенести.

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