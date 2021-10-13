За дерево, упавшее на машину рязанца из-за дождя, заплатит ДБГ

Рязанец отсудил у Дирекции благоустройства города деньги за ремонт машины, на которую упало дерево. Решение вынесли в Железнодорожном районном суде, сообщает его пресс-служба, а апелляция рассматривалась в областном.

Инцидент произошел в конце мая. 30-го числа мужчина припарковал автомобиль у многоэтажки, а на следующий день обнаружил, что на нем лежит дерево. Приехавшие на место сотрудники полиции зафиксировали повреждения капота и переднего правого крыла.

«В соответствии с заключением специалиста, стоимость восстановительного ремонта поврежденного автомобиля составила 62 711 рублей», - рассказали в суде.

МБУ «ДБГ» в таких случаях выступает ответчиком, так как ответственность за содержание и охрану зеленых насаждений лежит на этом учреждении. Экспертиза показала: дерево упало из-за размягченного осадками грунта и концентрации воды на листьях, что увеличило массу кроны. Отметим, что, согласно архиву данных о погоде, 30 мая в Рязани весь день моросил дождь, а накануне вечером прошел ливень. Ветер был порывистым до 15 м/с.

В итоге суд решил взыскать с ДБГ более 90 тысяч рублей в качестве возмещения материального ущерба и судебных расходов. Вышестоящая инстанция оставила решение без изменений.

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