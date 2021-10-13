Число рязанцев с COVID-19 в госпиталях неумолимо растет

По состоянию на вечер 12 октября в больницах Рязанской области находились 670 пациентов с COVID-19. По данным оперативной рабочей группы, число инфицированных, которым требуется госпитализация, неумолимо растет. По сравнению с началом месяца - более чем на 20%.

В тяжелом состоянии находятся 140 человек. У 27 из них легкие поражены настолько, что их подключили к аппаратам ИВЛ. Состояние большинства пациентов (таких 485) медики оценивают как средней степени тяжести. У 45 состояние удовлетворительное.

Ранее замминистра здравоохранения региона Владимир Хоминец сообщил, что за выходные только в Рязани госпитализировали 70 человек.

«Более половины из них занимались самолечением», - цитирует Хоминца пресс-служба городской администрации.