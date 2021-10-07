Отец утонувшего в Рязани 6-летнего мальчика предстанет перед судом

В Рязани перед судом предстанет 29-летний отец погибшего на 3-м Борковском карьере ребенка. 6-летний мальчик утонул в августе 2021 года. О передаче уголовного дела на рассмотрение по существу сообщила областная прокуратура.

В день трагедии мужчина отдыхал со знакомыми, прихватив с собой двух сыновей. Одному 6 лет, другому – 8. Пока взрослые распивали спиртное, дети играли неподалеку. В какой-то момент пьяный мужчина решил поучить младшего плавать, и на глубине около полутора метров положил его на поверхность воды на живот, придерживая руками.

Барахтаясь, малыш угодил папе ногой по лицу. Горе-учитель рефлекторно схватился за лицо, а малыша отпустил.

«Вследствие этого ребенок, не умея плавать, находясь на глубине, превышавшей его рост, не смог самостоятельно выбраться из воды и утонул», - пишет пресс-служба прокуратуры.

Уголовное дело расследовалось по статье «Причинение смерти по неосторожности» и будет рассматриваться в Советском районном суде.

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