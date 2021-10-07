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Здоровье7 октября 2021 12:31

Рязанская область дважды кряду обновила рекорд по суточной статистике COVID-19

Прирост составил 154 случая. Это абсолютный максимум за всю пандемию
Антон ВОХЕЧ
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Очередная волна коронавируса нарастает. Фот из архива «КП».

Очередная волна коронавируса нарастает. Фот из архива «КП».

По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, 7 октября в регионе выявлено еще 154 случая заражения коронавирусной инфекцией. И это абсолютный максимум за всю пандемию. Стало быть, с начала пандемии COVID-19 подтвердился у 43302 рязанцев.

Напомним, что накануне, 6 октября, в Рязанской области было выявлено за истекшие сутки 145 новых случаев заболевания коронавирусом. В этот же день региональный Роспотребнадзор опубликовал постановление главного санитарного врача Ларисы Сараевой о проведении профилактических прививок.

В документе говорится, что нынешний уровень вакцинации области не позволяет сформировать коллективный иммунитет, поэтому вводится обязательная вакцинация населения, занятого в ряде профессий.

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