Рязанская область дважды кряду обновила рекорд по суточной статистике COVID-19

Очередная волна коронавируса нарастает. Фот из архива «КП».
По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, 7 октября в регионе выявлено еще 154 случая заражения коронавирусной инфекцией. И это абсолютный максимум за всю пандемию. Стало быть, с начала пандемии COVID-19 подтвердился у 43302 рязанцев.
Напомним, что накануне, 6 октября, в Рязанской области было выявлено за истекшие сутки 145 новых случаев заболевания коронавирусом. В этот же день региональный Роспотребнадзор опубликовал постановление главного санитарного врача Ларисы Сараевой о проведении профилактических прививок.
В документе говорится, что нынешний уровень вакцинации области не позволяет сформировать коллективный иммунитет, поэтому вводится обязательная вакцинация населения, занятого в ряде профессий.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!