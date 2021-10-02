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Общество2 октября 2021 13:37

В Рязани снова проверяют соблюдение масочного режима

Прохожих на улицах останавливает полиция со специалистами управления ГО и ЧС городской администрации
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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В транспорте не более половины рязанцев использует маски

В транспорте не более половины рязанцев использует маски

Фото: Владимир ФРОЛОВ

На улицах Рязани проходят рейды, чтобы напомнить жителям города о соблюдении масочного режима. Уже второй день по Советскому и Железнодорожному районам ходят сотрудники полиции и управления ГО и ЧС городской администрации.

За сутки проводится примерно 30 бесед о соблюдении масочного режима, сообщает пресс-служба мэрии. Также был составлен один протокол об административном правонарушении.

В городе ежедневно фиксируется более полусотни заболевших коронавирусной инфекцией. На самом деле их еще больше: тем, кому не проводился тест, ставят смежные диагнозы.