В Рязани снова проверяют соблюдение масочного режима

В транспорте не более половины рязанцев использует маски Фото: Владимир ФРОЛОВ

На улицах Рязани проходят рейды, чтобы напомнить жителям города о соблюдении масочного режима. Уже второй день по Советскому и Железнодорожному районам ходят сотрудники полиции и управления ГО и ЧС городской администрации.

За сутки проводится примерно 30 бесед о соблюдении масочного режима, сообщает пресс-служба мэрии. Также был составлен один протокол об административном правонарушении.

В городе ежедневно фиксируется более полусотни заболевших коронавирусной инфекцией. На самом деле их еще больше: тем, кому не проводился тест, ставят смежные диагнозы.