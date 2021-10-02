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Происшествия2 октября 2021 9:46

Рязанцы пожаловались на бордель с иностранками в центре города

По словам жильцов подъезда, один из «гостей» размахивал в подъезде ножом, другие вымогали деньги у посторонних
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Многоэтажка на улице Вокзальной расположена в тихих внутренних дворах квартала

Многоэтажка на улице Вокзальной расположена в тихих внутренних дворах квартала

В социальных интернет-сетях рязанцы уже с 1 октября обсуждают проблемы одного из подъездов многоэтажки на улице Вокзальной. По словам жильцов дома 85, пославших жалобу в полицию, одна из квартир у них «работает» в режиме борделя, где трудятся иностранки.

«Контингент, который их посещает – чаще всего кавказцы и гости ближнего среднеазиатского зарубежья», – утверждают рязанцы, отмечая грязь на лестнице, драки «гостей» друг с другом, угрозы ножом и вымогательства денег у посторонних жильцов. Положением участкового, который имеет полномочия лишь выписать штраф, люди недовольны.