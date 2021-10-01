В Рязани стартовал уникальный для России проект «День лишних лекарств»

Просроченные таблетки теперь можно сдать - их утилизируют. Фото: сайт администрации Рязани.

Экспертный совет при региональном правительстве впервые в России запустил акцию «День лишних лекарств». Пресс-служба горадминистрации Рязани утверждает, что лишь за рубежом существуют места для сбора просроченных медикаментов. Получается, что это уникальный для России проект.

Начиная с 1 октября, в ТРЦ «Круиз» (вход со стороны Солотчи) будет стоять ящик для сбора просроченных лекарств у населения. Отметим, что акция Экспертного совета будет поддерживаться и другими торговыми центрами Рязани. Собранные лекарства компания «Экомед» будет бесплатно утилизировать на полигоне во Владимирской области.

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