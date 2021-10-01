Житель ХМАО воровал с рязанских строек недешевые инструменты

В Рязани 26-летнему жителю Ханты-Мансийска вынесли приговор за серию краж. В ходе расследования выяснилось, что мужчина приехал на заработки в Москву. Уже из столицы на арендованном автомобиле он ездил в Рязань для совершения краж.

При помощи навигатора он находил адреса, где строились высотки. Со стройплощадки крал недешевые инструменты: отбойные молотки, сварочные аппараты, бензопилы, шуруповёрты и другие инструменты. Общая стоимость похищенных вещей – почти 900 тысяч рублей.

Подсудимого приговорили к трем годам двум месяцам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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