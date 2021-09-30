С 1 октября в Рязанской области запрещено ловить рыбу на зимовальных ямах

С 1 октября 2021 года до 30 апреля 2022 года в Рязанской области запрещен вылов рыбы на зимовальных ямах. Об этом сообщает Московско-Окское территориальное управление Росрыболовства. Запрет также действует на водоемах Москвы, Московской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Курской, Нижегородской, Смоленской, Тамбовской, Орловской, Тульской и Ярославской областей.

За нарушение этих правил рыболовства грозит штраф. Физлица заплатят от 2 до 5 тысяч рублей, должностные – от 20 до 30 тысяч, а юридические уже от 100 до 200 с конфискацией судна и орудий добычи. В некоторых случаях предусмотрена и уголовная ответственность.

Отметим, что начиная с 50-х годов ХХ века в нашей стране ввели запрет на лов рыбы в пределах зимовальных ям. Тогда же были определены основные подобные места на крупных реках. Здесь скопления рыбы зимой, действительно, располагаются на ямах. Но главное условие на реках, чтобы рыба скапливалась на зимовку, вовсе не глубина - говорят рыбаки. Необходимо, чтобы у дна была зона с замедленным круговым течением. В таких местах рыба в достаточной степени обеспечена кислородом. В то же время ей не надо тратить много энергии на сопротивление течению.

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