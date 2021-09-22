Под Рязанью украли и унесли тяжелый забор вокруг сквера

Старые ограды вокруг скверов и парков обычно были тяжелыми

В поселке торфоразработчиков Болонь на севере Рязанской области местный житель оторвал и унес 4 решетки чугунного забора по 40 килограммов каждая. Об этом рассказала пресс-служба регионального УМВД.

Пропажу части забора вокруг парка заметили местные жители. Полицейские, которым они пожаловались, решили проверить пункты приема металлолома и нашли одну из решеток. Им рассказали, что металл принес и сдал 60-летний мужчина. Вскоре он был задержан, а в гараже у него нашли еще две решетки весом по 40 кг.

Оказалось, что злоумышленнику хватило сил вырвать конструкции из земли и унести на большое расстояние. «Две секции были реализованы, а остальное злоумышленник решил сбыть позже, потому что очень устал от транспортировки чугунных изделий», – рассказали полицейские.