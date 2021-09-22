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Недвижимость22 сентября 2021 19:56

Тариф на капремонт в Рязанской области предложили не менять

С такой инициативой выступило региональное правительство
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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На фоне общего повышения коммунальных тарифов это неплохая новость

На фоне общего повышения коммунальных тарифов это неплохая новость

Правительство Рязанской области предложило «установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рязанской области, на 2022 год в размере 11,65 рубля на один квадратный метр общей площади». Это означает, что повышения обязательного платежа в следующем году не ожидается.

В 2019 году размер указанного взноса в нашем регионе стал третьим по размеру в центральной части России – после Москвы и Московской области. Тогда это вызвало массовое недовольство. Часть рязанцев «по принципиальным соображениям» перестала вносить плату в региональный Фонд капитального ремонта.