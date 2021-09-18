В ночь на воскресенье рязанцев ждут заморозки

Деревья в холодные дни начинают активно желтеть Фото: Владимир ФРОЛОВ

Прогноз погоды на воскресенье, 19 сентября, обнародовал рязанский центр гидрометеорологии. В воскресенье на территории области будет облачно, но ночью с прояснениями. Осадков ночью преимущественно не будет, а вот днем ожидается небольшой, местами умеренный дождь.

Ветер будет дуть восточный, ночью с силой 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0...+5°С, местами заморозки до -2°С, днем +7...+12°С. Естественный радиационный фон 0,12-0,15 мкЗв/час (безопасный уровень – до 60 мкР/час). Общий уровень загрязнения воздуха – умеренный.