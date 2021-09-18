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Происшествия18 сентября 2021 10:54

В Рязанском районе нашли пропавших грибников

Волонтеры обнаружили заблудившихся недалеко от села Дубровичи
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Найденные люди рисковали переохладиться при ночных заморозках

Найденные люди рисковали переохладиться при ночных заморозках

Волонтеры рязанских поисковых отрядов «Лиза Алерт», «Мещера» и «Salus» сообщили, что нашли в лесу под Рязанью потерявшихся накануне грибников. Они были обнаружены в ночь на 18 сентября вблизи села Дубровичи, на окраине расположенного там военного полигона.

По словам волонтеров, грибники набрали больше клюквы, чем грибов. Под утро им угрожала опасность переохладиться: в лесу температура воздуха упала до +1 градуса.

Параллельно шли поиски дедушки из села Деулино, который ушел в лес за грибами и пропал.