Рязанский митрополит Марк высказался о венчании однополых пар

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк высказался о том, должна ли церковь становиться современной. Ответив сам себе «конечно», он привел в пример продолжительность богослужений, которые стали короче, а также интернет-трансляции проповедей.

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«Мы молимся меньше. Наши главные устремления касаются этой жизни. И оказывается, что церковь занимает в жизни современного человека гораздо меньше места», - произнес Марк.

Говоря о содержании проповедей, митрополит заявил, что есть вещи, которые «осовременить» нельзя. Противопоставить традиционным ценностям он решил некие веяния, якобы культивируемые «другими христианами на западе».

«Мы не можем, как другие христиане на западе отказаться от веры в воскресенье Христа, а есть и такие христиане. Мы не можем, подобно некоторым христианам на западе, венчать однополые пары и так далее», - высказался архиерей.