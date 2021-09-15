16 сентября похолодание в Рязанской области продолжится

Опубликован прогноз для Рязанской области на 16 сентября. Исходя из него, похолодание, вызванное североатлантическим циклоном. Тем самым, который подарил нам аномальное тепло, но теперь развернулся к региону тыловой частью и начал поставлять холодный полярный воздух.

«Холодные, но относительно сухие воздушные массы пришли в центр Европейской России надолго», - пишут meteovesti.ru.

Рязанский гидрометеоцентр прогнозирует температуру воздуха в пределах +1…+6 градусов ночью и +9...+14 градусов днем. В темное время суток возможен слабый дождь.

Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

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