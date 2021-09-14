На постах в Рязани зафиксировали многократные превышения ПДК соединений серы

Росгидрометеоцентр сообщил о многократных превышениях предельно допустимой концентрации соединений серы в Рязани. Филиал ретранслировал данные областного минприродопользования об измерениях на стационарных постах в августе.

Хуже всего дело обстояло в Дашково-Песочне. Если говорить о разово измеренных концентрациях (ПДКмр), то на улице Новоселов сероводород зашкаливал 17 раз, особенно часто по ночам. Превышения фиксировались 2, 7, 14, 15, 17, 18, 30, 31 августа. Наибольше значение составило 4,7 ПДКмр.

Если же взглянуть на среднесуточную предельную концентрацию загрязняющих веществ (ПДКсс), то пугающе выглядит ситуация с диоксидом серы. На улице Новоселов допустимый уровень был превышен в течение 21 дня – с 1 по 16 и с 27 по 31 августа. Своего пика (6,6 ПДКсс) загрязнение достигло 16-го числа.

На посту в центре Рязани (Кремль) по одному разу выявили превышения ПДКмр оксида углерода и сероводорода.

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