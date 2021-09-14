Жестокие убийцы из Касимовского района получили на троих 46 лет тюрьмы

Вступил в силу приговор Рязанского областного суда по делу об убийстве в Касимовском районе. Виктор Гручуха, Игорь Бурмистров и Алексей Грачев получили на троих 46 лет лишения свободы.

Один из них в феврале 2019 года во время распития спиртного предложил приятелям расправиться со своим недругом-односельчанином и сжечь его дом. Собутыльники согласились, направились к жилищу и напали на хозяина.

«Подсудимые нанесли мужчине более 35 ударов шилом и ножом, после чего подожгли его дом и скрылись с места преступления. Тело потерпевшего было обнаружено при тушении пожара», - рассказали в пресс-службе суда.

24 мая 2021-го на основании вердикта присяжных заседателей был оглашен приговор. Гречуха получил 18 лет колонии строгого режима, Бурмистров и Грачев – по 14 лет. После отбытия основного наказания Гречуху и Грачев ждет 1 год ограничения свободы.