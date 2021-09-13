В Рязани осужденных могут привлечь на объекты крупного застройщика

В Рязанской области обсудили перспективу проводить принудительные работы на объектах крупного застройщика. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Начальник управления ФСИН в Рязанской области Александр Комков со своим заместителем Геннадием Горелкиным устроили встречу с крупным застройщиком. По ту сторону стола от них сидел генеральный директор ГК «Единство» Антон Воробьев. Беседа шла о взаимовыгодном сотрудничестве.

В регионе есть шесть центров трудовой адаптации осужденных. На их базе, как сообщает пресс-служба УФСИН, есть возможность производить изделия из металла, стройматириалы, спецодежду. Дошло обсуждение и до привлечения осужденных непосредственно на стройки.

«Стороны также обсуждали возможность использования труда осужденных к принудительным работам на строительных объектах», - пишет 62.fsin.gov.ru.

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