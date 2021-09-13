Полтысячи больных коронавирусом остается в рязанских госпиталях

Оперштаб сообщил о состоянии людей с коронавирусом, которые получают лечение в специализированных госпиталях Рязанской области. По состоянию на вечер 12 сентября таких было 499 человек.

Из всех пациентов красной зоны состояние 67 человек врачи оценивают как удовлетворительное, а 357 человек – как средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 75 больных COVID-19, причем 24 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

«У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и проходят лечение на дому», - добавили в оперштабе.

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