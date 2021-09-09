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Экономика9 сентября 2021 19:15

В Рязани завершился деловой форум «Вектор производительности»

Два дня жители Рязани могли свободно слушать в Лесопарке выступления специалистов по бережливым технологиям
Артем БЫСТРОВ
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На главной аллее Лесопарка расположились площадки форума

На главной аллее Лесопарка расположились площадки форума

Фото: Владимир ФРОЛОВ

В течение двух дней, 8-9 сентября рязанцев, гуляющих по Лесопарку, объявления у ворот предупреждали, что проход по центральной аллее невозможен. В открытых шатрах, размещенных до самой эстакады Северного обхода (спортивного комплекса «Под мостом») проходили тематические и пленарные заседания всероссийского делового форума «Вектор производительности».

Любой желающий рязанец мог сам послушать, какую пользу приносят бережливые технологии не только на частных производственных предприятиях, но и в государственных учреждениях.

В работе форума приняли участие съехавшиеся представители 37 регионов. Их ознакомили с успехами рязанских организаций, повышающих эффективность своей работы и производительность труда.