Под Рязанью открыли первую в регионе заправку для электромобилей

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В селе Поляны запустили первую в регионе зарядную станцию для электромобилей. ЭЗС «Фора» - детище рязанских специалистов, производится при участии Рязанского приборного завода.

Электрозарядную станцию установили на заправке Gold Oil. ГРПЗ предоставил ее бесплатно.

Отмечается, что по России работают уже 160 станций «Фора». В Рязанской области, где, по имеющимся данным, около 90 электромобилей, инфраструктуру также предстоит развивать.

«Уверен, что этот проект - только начало успешной работы по развитию зарядной энергоструктуры в Рязанской области», - сказал на церемонии открытия замгубернатора Евгений Беленецкий.

Также Беленецкий отметил, что владельцы электромобилей в Рязанской области освобождены от транспортного налога.