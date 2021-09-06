Выезд на запрещающий сигнал светофора стоил здоровья трем рязанцам

Оторванный бампер - не самое страшное в происшедшем столкновении. Фото пресс-службы регионального УМВД.

22-летний житель Москвы, управляя автомобилем Skoda Oktavia, по предварительной информации, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Это случилось около полуночи 4 сентября вблизи дома 33в по Московскому шоссе.

На перекрестке москвич столкнулся с автомобилем ВАЗ-2111 под управлением 27-летного жителя Рязани. В результате происшествия травмы получили водитель ВАЗ-2111, а также двое пассажиров иномарки. А именно, 36-летняя рязанка и 35-летний рязанец.

Проводится расследование - уточняются все детали происшествия.

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