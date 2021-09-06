У части рязанских электричек отменят некоторые остановки

Ремонт железнодорожных путей, заглохший летом, вновь возобновляется. Из-за чего в расписание электричек будут внесены изменения. К счастью, они будут действовать только в рабочие дни, в выходные изменений не будет.

Итак, с 13 сентября по 15 октября В РАБОЧИЕ ДНИ:

Электропоезд (далее – Э/П) № 7041 Рязань-1 – Москва «Экспресс» отправлением 7.46, будет отправляться в 7.42.

Э/П № 7043 Рязань-1 – Москва «Экспресс», отправлением в 12.40, будет отправляться в 12.36.

Э/П № 7045 Рязань-1 – Москва «Экспресс», отправлением в 16.40, будет отправляться в 16.01.

Э/П № 6042 Москва – Рязань-1 «Экспресс», прибытием в 15.22, будет прибывать в 14.30.

Э/П № 6025 Рязань-1 – Узуново, отправлением в 12.13, будет отправляться в 12.19, отменяются остановки: Дягилево, Недостоево, платформы 189 и 187 километров, Рязань-Сортировочная, Локомотивное депо.

Э/П № 6995 Рязань-2 – Москва, отправлением в 14.38, будет отправляться в 14.58.

Э/П № 6997 Рязань-1 – Москва, отправлением в 17.00, будет отправляться в 16.45.

Э/П № 6992 Москва – Рязань-1, прибытием в 12.26, будет прибывать в 12.41.

Э/П № 6996 Москва – Рязань-1, прибытием в 19.05, будет прибывать в 19.25, и от ст. Рыбное до Рязани проследует без остановок.

Э/П № 6048 Рязань – Сасово, отправлением в 19.20, будет отправляться в 19.35, отменяются остановки: Турлатово, Зеленево, платформы 227 и 231 километров, Тысья, Пахотино, Задубровье, Крутицы, Пл. 306 км, Борок, Тырница, Ванчур.

Будьте внимательны и следите за изменениями!

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