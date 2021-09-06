Собственная ошибка погубила водителя «семерки» под Рязанью

Водитель ВАЗ погиб на месте ДТП. Фото: 62.мвд.рф

5 сентября примерно в 19:00 в ДТП под Рязанью погиб 66-летний мужчина. Он управлял «семеркой», которая на 218 км трассы М-5 «Урал» столкнулась с «Газелью».

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, аварию спровоцировал водитель легковушки - «не предоставил преимущество проезда». В результате столкновения ВАЗ смяло, будто жестянку, а «Газель» вылетела с дороги и опрокинулась. Водитель «семерки» скончался на месте.

За пятницу и выходные в дорожных происшествиях один человек погиб и 24 (!) получили различные травмы.

Авария произошла на 218 км трассы М-5 «Урал». Фото: 62.мвд.рф

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