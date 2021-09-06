Рязанский клирик обнародовал видео с влетевшей в микроавтобус легковушкой

После ДТП епархия обратились к рязанцам с призывом быть осторожными и внимательными на дорогах.

Настоятель храма в поселке Варские Вячеслав Мамаев едва не стал участником серьезного ДТП под Рязанью. На запись его видеорегистратора, которую в итоге обнародовала Рязанская епархия, попала авария с участием легковушки и микроавтобуса.

Смотреть видеосюжет Видео от Рязанская епархия Русской Православной Церкви

Инцидент произошел вечером 4 сентября в селе Поляны. На опубликованных кадрах можно увидеть, как легковушка, выезжая из поворота, оказывается на встречной полосе и врезается в припаркованный на остановке общественного транспорта микроавтобус. Иерей, на чьих глазах развивались события, успевает избежать столкновения с виновником.

«Отец Вячеслав вышел к пострадавшим, убедился в том, что его помощь не требуется, вызывал скорую помощь и сотрудников ГИБДД», - говорится в записи Рязанской епархии.

Священнослужители обратились к рязанцам с призывом быть осторожными и внимательными на дорогах, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

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