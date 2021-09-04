В Рязани закрыты международные соревнования «Авиадартс»

Фото минобороны РФ: на аэродроме Дягилево стоит судейская коллегия соревнований

4 сентября на рязанском аэродроме Дягилево прошло закрытие международного конкурса военных летчиков «Авиадартс-2021», который проходил с 22 августа. Пресс-служба министерства обороны РФ опубликовала фоторепортаж с мероприятия, где участвовали летчики из Беларуси, Китая и России.

– В ходе проведения конкурса было установлено 4 новых рекорда, из них 2 принадлежат российским летчикам и по 1 экипажам Республики Беларусь и Китайской Народной Республики, – объявил начальник боевой подготовки воздушно-космических сил РФ генерал-майор Павел Молчанов.

Лучшими в российской команде стали бомбардировщики на Су-34 из Липецка, штурмовики на Су-25см3 из Краснодарского края, экипаж дальнего бомбардировщика Ту-22м3 из Иркутской области, ударных вертолетов Ми-28н и транспортно-боевых вертолетов Ми-8амтш из Ростовской области.