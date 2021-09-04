Девочка, сбитая большегрузной фурой в Шацке, находится в больнице

На фото ИД «Пресса»: фура на месте происшествия

Пятилетняя девочка, которая попала в ДТП на пешеходном переходе в Шацке, находится в межрайонной больнице, в Рязант ее не повезли. ГИБДД ведет по факту столкновения проверку. Об этом сообщило ИД «Пресса».

Происшествие произошло вечером в четверг, 2 сентября. В 19:20 шацкая полиция получила известие, что на пешеходном переходе через дорогу М5 возле магазина сбили ребенка. На месте происшествия стоял большегрузный автомобиль 51-летнего жителя Саратовской области. Он ехал в сторону Челябинска, когда ребенок побежал через дорогу.