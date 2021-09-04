Скрыться с деньгами, похищенными у рязанки, «гастролеру» не удалось

Очереди в кассу автовокзала, где злоумышленник пытался совершить покупку с карточки Фото: Владимир ФРОЛОВ

Сотрудники райотдела полиции по Железнодорожному району Рязани быстро раскрыли кражу кошелька у 32-летней пациентки одной из больниц города.

Пока она утром ходила на процедуры, из палаты пропал ее кошелек, в котором была банковская карта и 5 тысяч рублей. К счастью, она быстро об этом сообщила. Расспросив ее, оперативники выяснили, что утром в лечебном заведении появился мужчина, который жаловался на здоровье. Он успел поговорить с медсестрой, но когда ее отвлекли, он исчез. В это же время на мобильный телефон пострадавшей пришло сообщение, что с ее похищенной карты пытаются произвести оплату. В сообщении указывалось, что это делается в здании автовокзала.

Полицейские немедленно отправились туда и изъяли данные банкомата, где было видно портрет подходившего к нему похитителя. Затем по видеокамерам наружного наблюдения полицейские установили, в какой автобус сел подозреваемый. Оставалось связаться с коллегами из соседнего региона и задержать мужчину на остановке.

Оказалось, что похититель – 65-летний житель Урала, ранее неоднократно судимый за кражи оставленных без присмотра сумок и вещей в офисах. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.