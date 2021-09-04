Проезд по улице Новой перед типографией не откроется еще две недели

Разрытие рядом с перекрестком Новая-Циолковского транспорт объезжает с середины лета

Рязанская городская администрация сообщила, что сроки ремонтных работ на теплотрассе под улицей Новой удлиняются.

Движение транспорта на участках возле перекрестков ул. Циолковского – ул. Новая и ул. Новая – ул. Горького закрыто с июля. Проезды будут открываться поэтапно по факту завершения благоустройства после разрытий. Поворот на Дашково-Песочню станет возможен с 10 сентября, а проезд перед типографией – 20 сентября.

РМПТС собирается применить штрафные санкции к подрядчику за нарушение сроков открытия движения и сдачи объектов.