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Происшествия4 сентября 2021 12:25

В Рязани на улице Соборной задержали хранительницу наркотиков

Полицейские заподозрили женщину по странному поведению: она пританцовывала
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Улица и площадь Соборная в Рязани считаются зоной для прогулок

Улица и площадь Соборная в Рязани считаются зоной для прогулок

Фото: Владимир ФРОЛОВ

В центре Рязани сотрудники батальона патрульно-постовой службы полиции заметили женщину, которая странно себя вела: пританцовывала и плохо ориентировалась на местности. Полицейские приняли решение проверить у нее документы – и призналась, что имеет при себе наркотические средства. Выяснилось, что 35-летняя рязанка ранее уже была судима за незаконное хранение запрещенных веществ. Об этом рассказала пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В присутствии понятых полицейские досмотрели вещи гражданки и обнаружили у нее в сумке полиэтиленовый пакет с кристаллическим веществом голубого цвета. Лабораторное исследование показало, что это смесь двух видов синтетических наркотиков массой 0,5 грамма, что является значительным размером. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ, по которой можно лишиться свободы на срок до 3 лет.