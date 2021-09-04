Дмитрий Рогозин: «Роскосмос» очистит воду в Рязанской области

Космодром Восточный был местом, где презентовали технологии «Роскосмоса»

В Рязанскую область планируются поставки новых озонаторов, производимых корпорацией «Роскосмос». Об этом ее генеральный директор Дмитрий Рогозин рассказал телеканалу «Звезда». Вместе с озонаторами поставлены будут системы водоочистки и водоизготовления.

– Чтобы сделать воду питьевой и здоровой, надо ее очищать современными устройствами, в том числе озонаторами, которые разрабатываются у нас, – сказал Рогозин.

Аппаратура, о которой он говорил, была представлена недавно во время презентации президенту Владимиру Путину на космодроме Восточный.

В нашем регионе только в Рязани сохранилось снабжение водой из рек, остальные населенные пункты области уже полностью переведены на снабжение водой из артезианских скважин.

Озонирование на станции очистки воды из Борковского водозабора Рязани применяется с 2013 года. В 2016 году по региональной программе «Развитие коммунальной инфраструктуры» в области построены 4 аналогичные современные станции очистки воды.