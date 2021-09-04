Сотрудники рязанской ГАИ второй день ловят нетрезвых водителей

Водителей из разных регионов останавливают на загородных трассах

3 сентября рязанские сотрудники ГАИ задержали 7 пьяных за рулем. Так начались плановые оперативно-профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель», которые проводятся по всей области. Об этом сообщила интернет-страничка ГИБДД.

4 сентября – второй день операции, связанной с массовой остановкой автомобилей. Транспортные средства тормозят в основном на стационарных постах, водителей проверяют на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе и в крови. Задержанным при управлении нетрезвыми грозит административная ответственность: штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления на срок до 2 лет.