В спальном районе Рязани раствор цемента слили в ручей Быстрец

Момент слива запечатлен на видео в интернет-паблике

В рязанском микрорайоне Кальное рядом с Муромским шоссе (часть Северной окружной дороги) раствор цемента из бетономешалки сливали в протекающий ручей Быстрец. Об этом написали в популярном паблике. Местные жители сделали фото и видео происходящего, уверяя, что к отравлению ручья причастны строители соседнего жилого комплекса.

Ручей Быстрец течет в Оку из района поселка Соколовка. Он протекает мимо строек Олимпийского городка, затем мимо НИТИ, по оврагу между улицами Тимуровцев и Боголюбова, а затем по микрорайону Кальное. На берегу Быстреца началось строительство новой школы.