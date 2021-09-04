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Происшествия4 сентября 2021 9:47

В спальном районе Рязани раствор цемента слили в ручей Быстрец

Местные жители сняли на видео происходящее рядом с Муромским шоссе
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Момент слива запечатлен на видео в интернет-паблике

Момент слива запечатлен на видео в интернет-паблике

В рязанском микрорайоне Кальное рядом с Муромским шоссе (часть Северной окружной дороги) раствор цемента из бетономешалки сливали в протекающий ручей Быстрец. Об этом написали в популярном паблике. Местные жители сделали фото и видео происходящего, уверяя, что к отравлению ручья причастны строители соседнего жилого комплекса.

Ручей Быстрец течет в Оку из района поселка Соколовка. Он протекает мимо строек Олимпийского городка, затем мимо НИТИ, по оврагу между улицами Тимуровцев и Боголюбова, а затем по микрорайону Кальное. На берегу Быстреца началось строительство новой школы.