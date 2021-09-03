Главный тренер ХК «Рязань» Денис Баев: Наша задача-минимум войти в плей-офф

Олег Смирнов и Денис Баев рассказали о новом сезоне. Фото: пресс-служба ХК "Рязань".

Пресс-конференция для журналистов 2 сентября прошла в расположении ХК «Рязань». В ней приняли участие президент областной федерации Олег Смирнов, директор хоккейного клуба Роман Годес, наставник основной команды Денис Баев. Молодежный состав – «Рязань-ВДВ» – представил Артем Седунов.

Обе команды в сезоне 21/22 претендуют на попадание в плей-офф как минимум. Главный тренер ХК «Рязань» Денис Баев остановился на чисто спортивных аспектах: он доволен, что в составе достаточно много воспитанников местной спортшколы, что является стимулом и для игроков («они играют в родном городе, где многие их знают»), и для болельщиков. При этом коуч тепло отозвался о фанатах клуба, чья активность широко известна за пределами Рязани.

Денис Баев: У нас есть три атакующие тройки. Фото: пресс-служба ХК "Рязань".

- Мы будем применять спецбригады большинства и меньшинства, - заявил Баев. – Вообще на сегодняшний день у нас есть три боеспособные тройки.

Наставник «десантников» Артем Седунов, дебютирующий в качестве главного тренера, поблагодарил директора клуба за помощь в проведении предсезонной селекции. В свою очередь Роман Годес выразил слова благодарности Олегу Смирнову за то, что тот активно, как творчески, так и финансово, поспособствовал переоборудованию спортивной арены.

Напомним, что первые четыре домашних матча «горожан» начнутся 5 сентября. «Десантники» под руководством Седунова сыграют в МХЛ на следующий день.