У сына вице-спикера Госдумы РФ обнаружили огромный дом в Рязанской области

На YouTube-канале Алексея Навального вышел ролик о недвижимости, принадлежащей семье вице-спикера Госдумы РФ, бывшего министра сельского хозяйства, губернатора Воронежской области и полпреда президента в ЦФО Алексея Гордеева. Одним из пунктов в списке стал дом в деревне Урядино Касимовского района Рязанской области размером примерно 24 на 27 метров (вот его координаты). В этой деревне прошла часть детства государственного деятеля, когда он жил у родственников.

В представленной авторами выписке правообладателем земельного участка с кадастровым номером 62:04:1940101 площадью 81 сотка значится сын одного из главных «единороссов» Никита Гордеев. Того самого, который был самым молодым депутатом Рязанской областной Думы. Оформлена упомянутая земля на Гордеева-младшего была в 2009 году, и тогда же он стал значиться председателем совета директоров только-только образованного холдинга «ОкаАгро». И это в 23 года.

ГК «ОкаАгро» к моменту продажи «Экониве» обрабатывала 45 тысяч гектаров земли, а общее поголовье дойного стада составляло 4,5 тысячи голов.

Кроме того, авторы обнаружили квартиру в московских Хамовниках площадью почти 182 «квадрата» и рыночной стоимостью 217 млн рублей, которая, исходя из представленных выписок, сначала была оформлена на жену бывшего рязанского депутата, а затем – на бабушку (тещу Гордеева-старшего).

Всего же авторы рассказали о недвижимости общей стоимостью 1,5 млрд рублей у семьи Алексея Гордеева.