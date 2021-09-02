В Рязанской области ночью похолодает до +4

Опубликован прогноз для Рязанской области на 3 сентября. Ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Судя по опубликованной МЧС карте (смотрите ниже), он очень вероятен в большинстве районов.

В ночь на пятницу резко похолодает. Температура воздуха опустится до +4…+9 градусов. В светлое время суток еще +12…+17, однако уже в субботу последствия притока полярного воздуха можно будет ощутить и днем.

Ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с.

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