В Рязанской области ночью похолодает до +4

Опубликован прогноз для Рязанской области на 3 сентября. Ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Судя по опубликованной МЧС карте (смотрите ниже), он очень вероятен в большинстве районов.
В ночь на пятницу резко похолодает. Температура воздуха опустится до +4…+9 градусов. В светлое время суток еще +12…+17, однако уже в субботу последствия притока полярного воздуха можно будет ощутить и днем.
Ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с.
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