В Рязанской области у многодетной семьи сгорел дом

Фото: ryazpressa.ru

В Спасском районе без крова осталась многодетная семья. Пожар, уничтоживший частный деревянный дом, случился 31 августа в селе Орехово.

В момент ЧП родители были в отъезде - в Рязани, а дома оставались четверо их детей с бабушкой. Около 9 утра они услышали сильный треск на чердаке, затем через несколько секунд в половине дома пропало электричество. Один из членов семьи, 23-летний юноша, полез на чердак и увидел, что там все в едком черном дыму.

«Огонь с крыши быстро распространялся по другим комнатам. Пенсионерка с внуками выбежали на улицу в чем были. Приехавшие пожарные уже не могли ничего сделать», - сообщает издательство «Пресса».

Всего в семье девять детей, младшему из которых 2 года. На первое время погорельцев разметили у себя соседи.

Предварительная версия возникновения пожара – неисправность проводки.

Фото: ryazpressa.ru

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