Фото: ryazangov.ru

31 августа в Рязани полностью восстановили движение по мосту через Трубеж. На открытии объекта присутствовал ряд руководителей исполнительной власти города и области.

Работы велись с 17 марта и постоянно были сопряжены с частичным перекрытием дороги. За это время подрядная организация укрепила опоры моста, смонтировала перильное композитное ограждение, отремонтировала накладную плиту, перенесла столбы электропередач и уложила дорожную одежду.

«Мост был расширен до трех рядов в сторону центра города и стал пятиполосным. Реконструкция выполнялась с опережением сроков, чтобы к началу учебного года полностью восстановить проезд автомобилей», - отметили в пресс-службе городской администрации.

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