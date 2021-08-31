Рязанцам предложили новый автобусный маршрут с заездом к вокзалам

Администрация Рязани, модифицируя маршрутную сеть городского транспорта, продолжает действовать не концептуально, а точечно. Теперь рязанцам предложили высказаться по поводу нового автобусного маршрута, которым планируется соединить Михайловское шоссе, железнодорожные вокзалы и Канищево/Недостоево.

«Предполагается, что он (маршрут) будет обслуживаться автобусами среднего класса, интервал движения составит 10-15 минут в утренние и вечерние часы «пик», а также дневное время и 20-30 минут в вечерние время», - сообщает администрация.

Одним из конечных остановок должен стать «Поселок Мехзавода», другой – либо «Телезавод», либо «Недостоево». Путь следования чиновники обозначили следующий:

- из микрорайона Канищево автобусы по улицам Промышленной, Интернациональной, проезду Шабулина и Московскому шоссе едут до «Рязани-2», там разворачиваются, по Вокзальной через «Рязань-1» выезжают на Первомайский проспект, затем – поворот на Михайловское шоссе;

- со стороны поселка Мехзавода автобусы дают петлю через Первомайку и улицу Чкалова с заездом к «Рязани-2» и последующим выездом на Московское шоссе (без «Рязани-1»).

Опрос общественного мнения проводится в группе vk.com/rzn_adm_62.

Предполагаемая схема маршрута.

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