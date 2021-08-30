Пройти к электричкам и поездам на вокзале «Рязань-1» станет труднее

Огораживание Рязани продолжается. Там, где раньше можно было пройти, срезав путь, теперь высятся заборы. И людям приходится делать крюк.

Не обошла эта участь и железную дорогу. Так, в конце 2019 года внедрили пропускной режим на вокзале «Рязань-2»: из всех существовавших проходов оставили по одному «бутылочному горлышку», создавая тем самым неудобства пассажирам.

Что-то похожее ожидает и вокзал «Рязань-1». Как сообщил «КП-Рязань» источник в РЖД, с середины сентября планируется перегородить все боковые проходы к платформам. Попасть на перрон, равно как и на пешеходный мост для прохода в район Бутырок, можно будет только через здание вокзала.

Поэтому, всем спешащим на поезд надо будет выходить из дома пораньше – сократить путь не получится. Радует другое – установка рентегоновских сканеров багажа, таких как на «Рязани-2», сильно тормозящих поток пассажиров, пока не планируется

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